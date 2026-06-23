Пернатая звезда ЧМ утка Мерлин встретилась с президентом Мексики и прокрякала в министерском кресле

Знаменитая утка Мерлин, ставшая интернет-феноменом и неофициальным символом чемпионата мира по футболу, встретилась с президентом Мексики. В понедельник домашняя птица в миниатюрной футболке национальной сборной появилась на сцене во время утренней пресс-конференции Клаудии Шейнбаум, уселась на место, где обычно сидят министры, и, ничуть не смутившись торжественности момента, громко прокрякала. Об этом передаёт The Guardian.

Утка Мерлин провела встречу с президентом Мексики Шейнбаум. Видео © X / NotiGDL

Хозяйка утки Карла Гомес выразила благодарность президенту: «Мы чувствуем огромную честь быть здесь, это большая гордость — стоять перед вами и показать всему миру красивую сторону Мексики».

Известность к Мерлин пришла после 11 июня, когда во время уличных гуляний в честь победы хозяев турнира над ЮАР (2:0) утку заметили бродящей по оживлённому проспекту Реформа. С тех пор она стала одной из главных звёзд мундиаля.

Гомес рассказала, что планирует зарегистрировать Мерлин как торговую марку. Полученные средства она надеется направить на помощь семье, особенно старшему сыну, страдающему психическим расстройством.

Шейнбаум пообещала оказать поддержку семье, не уточнив деталей. «Сегодня мы пригласили семью, владеющую уткой Мерлин, потому что она стала символом чемпионата мира и олицетворяет то, что значит быть мексиканской семьёй. Это самое главное, что мир видит сегодня в Мексике», — заявила президент.

Ранее мы рассказывали о громких историях и событиях, которые произошли на старте чемпионата мира по футболу 2026 года. Мундиаль начался с краж, стрельбы и депортаций. Одним из неординарных инцидентов стало задержание в Майами лучшего арбитра Африки 2025 года по версии КАФ Омара Абдулкадира Артана, который должен был войти в историю как первый сомалиец, обслуживающий матчи чемпионата мира.