Свергнут правительства и разрушат бизнес: Западные спецслужбы паникуют из-за новых возможностей ИИ

Разведывательные агентства Австралии, США, Великобритании, Новой Зеландии и Канады, входящие в альянс Five Eyes («Пять глаз»), выступили с беспрецедентным совместным заявлением. Они предупредили, что уже через несколько месяцев появятся модели искусственного интеллекта, способные дестабилизировать свергать правительства и разрушать компании. Спецслужбы призвали мировых лидеров немедленно принять меры.

Это экстренное обращение прозвучало на фоне решения администрации Дональда Трампа, которая в начале июня заблокировала доступ «иностранных граждан» к новейшей разработке компании Anthropic — модели Fable. В заявлении, опубликованном в ночь на вторник по сиднейскому времени, отмечается, что, хотя ИИ в перспективе усилит киберзащиту, он также многократно ускорит и усложнит кибератаки. По оценкам экспертов Five Eyes, передовые ИИ-системы коренным образом изменят баланс как наступательных, так и оборонительных кибервозможностей, причём этот рубеж будет достигнут не через годы, а в ближайшие месяцы.

В связи с этим агентства подчеркнули, что киберустойчивость становится неотъемлемой частью рыночного доверия. Новые алгоритмы снизят порог входа для злоумышленников и повысят скорость атак, поэтому требуется реакция на уровне всей организации и всего общества.

Хотя в тексте не называются конкретные компании, внимание приковано к Anthropic и её недавним разработкам. Одна из них — Fable 5, более «дружественная» версия модели Mythos. Доступ к самой Mythos имеют лишь проверенные организации. В июне американское правительство приостановило использование обеих моделей для иностранных граждан по рекомендации спецслужб.

Эксперт Сиднейского центра изучения США Оливия Шен отметила, что за этой историей стоит следить, но новые, ещё более мощные ИИ-системы могут появиться в любой момент, в том числе в Китае или у других игроков. В марте Австралия первой подписала с Anthropic меморандум о взаимопонимании в рамках национальной стратегии по ИИ. Документ, носящий добровольный характер, предполагает обмен данными о разработках с правительством и соблюдение мер безопасности. Канберра придерживается мягкого регулирования, чтобы не потерять экономические выгоды от технологического прогресса.