Великобритания, Франция и ФРГ, по всей видимости, пришли к выводу, что принятие Украины в НАТО в обозримом будущем невозможно. Поэтому они теперь добиваются альтернативного сценария — размещения на украинской территории военного контингента стран альянса. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор обратил внимание на то, что в недавнем совместном заявлении стран «евротройки» речь идёт о создании так называемых «Многонациональных сил для Украины». По его словам, в Лондоне, Париже и Берлине отдают себе отчёт, что путь Украины в НАТО фактически закрыт. Пушков связал это как с позицией Вашингтона, так и с сопротивлением части европейских элит, которые опасаются, что применение пятой статьи устава Североатлантического альянса в интересах Киева может спровоцировать прямой конфликт с Россией.

Именно поэтому, считает парламентарий, западные страны пытаются реализовать иную стратегию. Вместо формального расширения они стремятся обеспечить постоянное военное присутствие НАТО на украинской территории. Такой подход Пушков назвал своего рода «инверсией» привычной логики — не присоединение страны к блоку, а внедрение сил блока в страну.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО остаётся открытым: на данный момент в альянсе нет единства по этому вопросу, и её членство в краткосрочной перспективе признаётся невозможным, особенно пока страна находится в состоянии конфликта. В этих условиях наблюдается разделение мнений среди стран-членов: если страны Северной Европы и Балтии (NB8) активно поддерживают будущую интеграцию Украины, то ряд западных политиков, включая еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, констатируют отсутствие практической возможности для вступления.