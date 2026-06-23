У берегов Севастополя за день произошло 19 землетрясений

У побережья Севастополя с утра понедельника сейсмологи насчитали 19 землетрясений. Данные об этом привела замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

В разговоре с ТАСС специалист уточнила, что последнее колебание зарегистрировали в 21:18 по московскому времени. Его магнитуда достигла отметки 3.0. Это сейсмическое событие оказалось ощутимым для населения.

По словам эксперта, данный толчок стал четвёртым за сутки, который почувствовали жители города. Остальные зафиксированные колебания почвы остались незамеченными людьми.

Днём ранее также наблюдалась неспокойная картина. Как ранее рассказывала Бондарь, 21 июня примерно в 30 км от побережья произошла серия из десяти землетрясений в интервале с 05:09 до 14:07 мск. Самый сильный толчок имел магнитуду 4.4. Его зафиксировали в 08:48, очаг располагался на глубине 5 км. Губернатор Михаил Развожаев сообщал об отсутствии разрушений и повреждений в Севастополе после того инцидента.