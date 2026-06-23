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22 июня, 22:29

В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Взрыв прогремел на территории Николаева. В области активирована воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Николаеве прогремел взрыв», — говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в части Николаевской области объявлена воздушная тревога.

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Ранее Минобороны РФ заявило о нанесении удара дронами «Герань» по нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области. Целью атаки стало хранилище горюче-смазочных материалов, которое использовалось украинскими войсками.

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Тимур Хингеев
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