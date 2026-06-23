Российские бомбы накрыли военный остров под Николаевом, где работали британские инструкторы
Подполье: ВКС РФ нанесли удар по острову, где работали британские инструкторы
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Российские военные нанесли удар корректируемыми авиабомбами по острову Первомайский (также известен как Майский) в Николаевской области, где работали британские инструкторы. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Удар по военному острову Первомайский в Николаевской области. Видео © Telegram / SolovievLive
По его данным, основной целью атаки стали размещённые на объекте средства радиоэлектронной борьбы. Также поступила информация об уничтожении двух военных катеров. Предварительно сообщается о потерях среди украинских военнослужащих численностью около десяти человек.
Остров расположен между Очаковом и Кинбурнской косой. Он был создан искусственно ещё в советский период и использовался как военный объект. Ранее там работали британские специалисты, занимавшиеся подготовкой военнослужащих для проведения специальных операций на море.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские ВКС нанесли удары по пунктам дисклокации наёмников ВСУ. Всего были поражены объекты в 142 районах.
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