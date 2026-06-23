Редкое явление: Сейсмолог предупредил о неочевидной опасности землетрясений в Крыму

Землетрясения, зафиксированные в Крыму 22 июня, могут являться так называемыми форшоками — цепочкой слабых колебаний земной коры, которые иногда предшествуют основному, более сильному сейсмическому событию. Об этом заявил сейсмолог Института Физики Земли Российской академии наук Алексей Любушкин в беседе с Kp.ru

«Не исключено, что нынешние сотрясения в Крыму представляют собой так называемые форшоки», — отметил учёный.

По словам эксперта, подобное развитие событий является достаточно редким и маловероятным сценарием. Он пояснил, что гораздо чаще в сейсмологии встречаются афтершоки — то есть более слабые подземные толчки, которые возникают после сильного землетрясения.

Напомним, 22 июня на полуострове были отмечены подземные колебания, которые вызвали обеспокоенность у местных жителей. Так, у побережья Севастополя с утра понедельника сейсмологи насчитали 19 землетрясений. Как уточнила замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Марина Бондарь, последние толчки зарегистрировали в 21:18 по московскому времени. Магнитуда достигла отметки 3.0.