Госдолг Украины превысил 104% ВВП, достигнув рекордных 212 млрд долларов

Внешние обязательства Украины продолжают стремительно расти, приближаясь к критическим значениям. По данным украинского Министерства финансов, по состоянию на конец апреля текущего года государственный долг страны достиг 9,345 триллиона гривен, что эквивалентно 212,1 миллиарда долларов. Это составило 104,6 процента от номинального валового внутреннего продукта (ВВП).

За первые четыре месяца 2026 года долговая нагрузка увеличилась на 3,4 процентного пункта, а в абсолютном выражении выросла на 3,3 процента. Для сравнения, на конец прошлого года номинальный ВВП Украины оценивался в 8,931 триллиона гривен (202,6 миллиарда долларов), а отношение госдолга к ВВП составляло 101,2 процента.

Динамика последних лет показывает устойчивый рост этого показателя. Ещё в конце 2021 года он находился на уровне 48,9 процента. Затем последовал резкий скачок: 78,4 процента в 2022 году, 84,4 процента в 2023-м и 91,2 процента по итогам 2024-го. Таким образом, за четыре с небольшим года долговая нагрузка на украинскую экономику увеличилась более чем вдвое.

В апреле этого года внешний долг России продемонстрировал самое заметное месячное снижение за весь период доступной статистики. Если в марте объём обязательств перед нерезидентами составлял 61,1 млрд долларов, то к концу апреля он опустился до 58,9 млрд долларов. За месяц показатель уменьшился на 4,2 млрд долларов. Такое сокращение стало максимальным как минимум за последние 15 лет наблюдений.