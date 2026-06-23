Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 02:26

При атаке ВСУ в Воронеже повреждено 10 многоквартирных домов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате атаки ВСУ на Воронеж повреждения зафиксированы в 16 жилых домах: 10 из них — многоквартирные. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли», — говорится в сообщении. Кроме того, в региональные службы поступило около 50 обращений от владельцев автомобилей.

СК завёл уголовное дело о теракте после украинской атаки на Воронеж
СК завёл уголовное дело о теракте после украинской атаки на Воронеж

Ранее сообщалось, что жертвами атаки ВСУ на Воронеж стали пять мирных жителей. За медицинской помощью обратилось несколько десятков граждан. Основную часть пострадавших врачи осмотрели и отпустили домой, при этом часть пострадавших остаётся в стационарах в критическом состоянии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar