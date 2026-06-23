Россия добьётся победы по итогам специальной военной операции и разгромит «новую инкарнацию нацизма» в Европе. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев во время акции «Свеча памяти».

По словам дипломата, потомки поколения победителей сохраняют память о событиях 22 июня 1941 года и чтят погибших. Он подчеркнул, что ситуация не должна повториться в современном мире. Дарчиев заявил, что в Европе вновь проявляются нацистские тенденции. В качестве примера он упомянул Германию, где некоторые политики и общественные деятели забыли исторические уроки и допускают идеи, связанные с возрождением экспансионистских настроений.

«В Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забывшие уроки истории, грезят «четвёртым рейхом» и новым походом на Восток. Ничего у врагов не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм в его новой инкарнации будет сокрушён по итогам СВО, и Победа будет за нами», — заявил он.

22 июня в День памяти и скорби в Вашингтоне состоялась акция «Свеча памяти». Мероприятие прошло в Георгиевском зале Посольства РФ. В нём приняли участие более ста человек.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унёсшая жизни почти 27 миллионов граждан Советского Союза. В 2026 году исполнилось 85 лет со дня начала ВОВ.

Ранее Германию раскритиковали за молчание о 85-й годовщине нападения нацистов на СССР. По словам бывшего депутата бундестага Севим Дагделен, ФРГ осуществляется «беспрецедентная ментальная мобилизация с целью развязывания войны против России.