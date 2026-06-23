Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 03:14

Посол Дарчиев: Россия сокрушит «новую инкарнацию нацизма» в Европе по итогам СВО

Александр Дарчиев. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александр Дарчиев. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Россия добьётся победы по итогам специальной военной операции и разгромит «новую инкарнацию нацизма» в Европе. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев во время акции «Свеча памяти».

По словам дипломата, потомки поколения победителей сохраняют память о событиях 22 июня 1941 года и чтят погибших. Он подчеркнул, что ситуация не должна повториться в современном мире. Дарчиев заявил, что в Европе вновь проявляются нацистские тенденции. В качестве примера он упомянул Германию, где некоторые политики и общественные деятели забыли исторические уроки и допускают идеи, связанные с возрождением экспансионистских настроений.

«В Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забывшие уроки истории, грезят «четвёртым рейхом» и новым походом на Восток. Ничего у врагов не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм в его новой инкарнации будет сокрушён по итогам СВО, и Победа будет за нами», — заявил он.

22 июня в День памяти и скорби в Вашингтоне состоялась акция «Свеча памяти». Мероприятие прошло в Георгиевском зале Посольства РФ. В нём приняли участие более ста человек.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унёсшая жизни почти 27 миллионов граждан Советского Союза. В 2026 году исполнилось 85 лет со дня начала ВОВ.

Замглавы МИД Грушко назвал милитаристский курс Германии проявлением реваншизма
Замглавы МИД Грушко назвал милитаристский курс Германии проявлением реваншизма

Ранее Германию раскритиковали за молчание о 85-й годовщине нападения нацистов на СССР. По словам бывшего депутата бундестага Севим Дагделен, ФРГ осуществляется «беспрецедентная ментальная мобилизация с целью развязывания войны против России.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • День памяти и скорби
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar