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Регион
23 июня, 03:08

Бывшего чемпиона UFC арестовали за пьяную прогулку на «дороге к трезвой жизни»

TMZ: Экс-чемпиона UFC Порте арестовали за появление пьяным в общественном месте

Дастин Порье. Обложка © ТАСС / Zuma

Дастин Порье. Обложка © ТАСС / Zuma

Бывший обладатель временного пояса UFC Дастин Порье задержан полицией из-за появления в пьяном виде в общественном месте. Об этом информирует портал TMZ.

Инцидент произошел в Атланте (штат Джорджия). Спортсмен провёл под стражей около четырех часов, после чего его отпустили.

37-летний ветеран октагона завершил профессиональные выступления в июле 2025 года. После ухода из спорта американец публично заявлял о серьёзных переменах. По словам Порье, он много времени уделяет самоанализу и находится на пути к трезвой жизни.

В активе атлета 30 побед и 10 поражений. Один поединок с его участием признали несостоявшимся. Порье известен российским фанатам по двум титульным противостояниям. В 2019 году он уступил Хабибу Нурмагомедову, а в 2024-м не смог одолеть Ислама Махачева.

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Напомним, Дастин Порье в своём последнем бою проиграл Максу Холлоуэю на турнире UFC 318. Он не смог завеовать титул «самого опасного ганстера», уступив единогласным судейским решением.

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Никита Никонов
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