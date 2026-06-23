Бывшего чемпиона UFC арестовали за пьяную прогулку на «дороге к трезвой жизни»

Бывший обладатель временного пояса UFC Дастин Порье задержан полицией из-за появления в пьяном виде в общественном месте. Об этом информирует портал TMZ.

Инцидент произошел в Атланте (штат Джорджия). Спортсмен провёл под стражей около четырех часов, после чего его отпустили.

37-летний ветеран октагона завершил профессиональные выступления в июле 2025 года. После ухода из спорта американец публично заявлял о серьёзных переменах. По словам Порье, он много времени уделяет самоанализу и находится на пути к трезвой жизни.

В активе атлета 30 побед и 10 поражений. Один поединок с его участием признали несостоявшимся. Порье известен российским фанатам по двум титульным противостояниям. В 2019 году он уступил Хабибу Нурмагомедову, а в 2024-м не смог одолеть Ислама Махачева.

Напомним, Дастин Порье в своём последнем бою проиграл Максу Холлоуэю на турнире UFC 318. Он не смог завеовать титул «самого опасного ганстера», уступив единогласным судейским решением.