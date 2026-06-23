В Приморье окажут помощь семьям погибшей 12-летней девочки и подозреваемого

В Приморском крае окажут поддержку двум семьям, связанным с делом об убийстве 12-летней девочки — как семье погибшей, так и подростка, подозреваемого в совершении преступления. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ольга Романова.

По её словам, обе семьи столкнулись с трагедией, при этом у них остаются другие дети, которым также требуется внимание специалистов. В связи с этим рассматривается комплекс мер сопровождения, который будет реализован при согласии родственников.

Кроме того, будет проведена работа по социальному окружению участников происшествия — речь идёт о анализе условий, в которых формировались отношения между детьми и возможных факторов риска. Дополнительно планируется задействовать всю региональную систему профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, в посёлке Врангель (Находкинский округ) 12-летний мальчик изнасиловал и задушил свою ровесницу-одноклассницу, с которой ранее состоял в близких отношениях; тело девочки нашли на чердаке жилого дома по звонку её мобильного телефона, подозреваемый задержан, при этом также рассматривается возможная причастность 14-летней подруги убийцы.

Также в Приморье произошло ещё одно убийство несовершеннолетней в Партизанском округе, где пьяный 15-летний подросток задушил 16-летнюю девушку, которая хотела от него уйти.