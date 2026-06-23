«За помощь русским»: Пенсионерка из ДНР рассказала о расправе ВСУ над её родными

В городе Родинское Донецкой Народной Республики украинские военные расстреляли супругов из-за подозрений в лояльности к российской армии. Об этом сообщила их мать Ирина Москаленко. Женщина также рассказала, что осталась с внуками после трагедии, пишет ТАСС.

Москаленко заявила, что украинские солдаты подозревали её сына и невестку в помощи российским военным. Начались удары дронами, за которыми последовал крупный пожар. Супруги пытались потушить огонь, но военнослужащие ВСУ не дали им этого сделать. Они не позволили запустить генератор и скважину для тушения. Затем солдаты расстреляли супругов из автоматов. На момент происшествия пенсионерка вместе с детьми и внуками находилась внутри горящего помещения. Сосед, ставший свидетелем трагедии, помог женщине и её внукам выбраться из охваченного огнём дома.

«Детей моих подозревали, что они помогают русским военным. Начали нас бомбить дроном, начался большой пожар. Дети хотели потушить пожар, но не смогли. Им не дали украинские военные. Им не дали дойти до генератора, чтобы запустить его, запустить скважину, чтобы потушить пожар. Их расстреляли из автоматов. <...> Сыну было 34, невестке 32. Она немножко не дожила до своего дня рождения, 6 декабря ей было бы 33», — сказала женщина.

По словам Москаленко, её сыну было 34 года, невестке — 32. Женщина отметила, что сноха не дожила несколько дней до своего дня рождения, который должен был наступить 6 декабря.

Ранее сообщалось, что украинские военные взяли в заложники 12 мирных жителей Родинского в ДНР и угрожали убить их, если российские бойцы не позволят им уйти. Об этом рассказала пожилая женщина, которую удалось спасти военнослужащим группировки «Центр». По её словам, украинские солдаты прикрывались мирными людьми и не соглашались сдаваться, несмотря на предложения российских военных. Всех заложников удалось спасти, а сами военнослужащие ВСУ были ликвидированы. Собственная семья женщины была расстреляна украинскими солдатами ранее.