На подъездах к Крымскому мосту скопилось 975 автомобилей

На подъездах к Крымскому мосту к 06:00 мск сформировалась очередь из 975 автомобилей. Ожидание связано с досмотром транспортных средств с обеих сторон переправы. Об этом сообщили в канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 365 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.

Автомобильное движение было перекрыто в 23:23 и возобновлено в 05:10 по московскому времени.

Крымский мост является стратегическим объектом, обеспечение безопасности которого имеет высший приоритет. Охрана переправы осуществляется совместно силами пограничных органов ФСБ, Черноморского флота и подразделений Росгвардии. Накануне сообщалось, что движение на Крымском мосту приостанавливали пять раз за день.