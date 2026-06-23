Им не сказали о главном: Спецслужбы Киева готовили для задержанных жительниц Пятигорска роль смертниц

Спецслужбы Киева планировали использовать двух завербованных в Пятигорске женщин как террористок-смертниц. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Злоумышленниц задержали в момент, когда они переносили мощные самодельные взрывные устройства. Их мишенью должны были стать сотрудники правоохранительных органов.

Выяснилось, что фигурантки понятия не имели об истинной роли, которую им отвели кураторы. Они полагали, что просто оставят бомбы в указанном месте и скроются, однако план был иным.

«Задержанные дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц», — уточнили в ведомстве.

Таким образом, заказчики преступления сознательно скрыли от исполнительниц, что обратный путь для них не предусмотрен.

Суд отправил задержанных под стражу.