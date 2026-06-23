Главной задачей организаторов теракта в Пятигорске была атака на правоохранительные органы и достижение максимально возможного числа жертв среди личного состава. Согласно данным Федеральной службы безопасности, именно гибель силовиков рассматривалась киевскими кураторами как ключевой инструмент для создания мощного общественного резонанса и дестабилизации обстановки в регионе.

Завербованные женщины, задержанные сотрудниками спецслужб, получили инструкции по реализации этой задачи. Нападение на административное здание планировалось как масштабная акция устрашения, где жизни сотрудников силовых структур были выбраны в качестве первоочередной цели. Истинная мотивация заказчиков заключалась не только в нанесении физического урона, но и в психологическом воздействии через демонстративную жестокость. В настоящий момент следственные органы продолжают работу по выявлению всех звеньев этой преступной цепи.

Злоумышленниц задержали в момент, когда они переносили мощные самодельные взрывные устройства. Выяснилось, что фигурантки понятия не имели об истинной роли, которую им отвели кураторы. Они полагали, что просто оставят бомбы в указанном месте и скроются, однако план был иным.