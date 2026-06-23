Захарова объяснила, почему в России не переживают из-за отсутствия американского посла

Россия не считает проблемой затянувшееся назначение нового посла США в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА «Новости».

По её словам, вопрос связан прежде всего с кадровой политикой Вашингтона и не относится напрямую к российско-американским отношениям.

«Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США. Поэтому ситуацию не драматизируем, исходя из того, что это внутреннее дело американцев», — сказала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что в настоящее время значительная часть дипломатических должностей США остаётся незаполненной. По её данным, вакантны около 59% постов американских послов в различных странах мира.

Она также напомнила позицию главы МИД России Сергея Лаврова. Министр ранее подчёркивал, что вопрос уровня дипломатического представительства относится к компетенции каждого государства.

В Москве считают, что любая страна вправе самостоятельно определять, сколько дипломатов направлять за рубеж и кого назначать на соответствующие должности.

Ранее Мария Захарова опровергла слухи о скором прибытии нового посла США, заявив, что Вашингтон не направлял запроса на агреман, обязательный для получения предварительного одобрения кандидатуры принимающей стороной. По её словам, Москва не получала от США официальных обращений на этот счёт.