Депутат Европарламента Фернан Картайзер прокомментировал решение Politico Europe отказаться от публикации статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По его мнению, этот случай отражает более глубокие проблемы в западных медиа.

Речь идёт о материале под названием «Украина, Европа и глобальная безопасность». Издание планировало выпустить статью в июне, однако в последний момент отказалось от публикации.

Комментируя ситуацию, Картайзер заявил, что подобные решения заставляют задуматься о состоянии демократических институтов и свободы дискуссии на Западе.

«Это заставляет задуматься о том, что западная демократия переживает кризис, а СМИ больше не выполняют свою функцию. Несмотря на плюрализм общества, пропаганда оказывается способна легко навязывать свою повестку. Это печально», — сказал он.

По словам парламентария, отказ от публикации материала свидетельствует о трудностях с обеспечением полноценного обмена мнениями по важным международным вопросам.

Сам Картайзер в последнее время неоднократно подвергался критике со стороны части коллег в Европарламенте. Поводом стали его выступления против политики конфронтации с Россией и призывы к сохранению диалога между Москвой и европейскими странами.

Напомним, издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность», и текст в итоге был опубликован на сайте МИД РФ. Причины отказа редакции и комментарии издания пока неизвестны.