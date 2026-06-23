«Цель — посеять панику»: В Госдуме сравнили Зеленского с Гитлером из-за ударов по регионам России
Депутат Ивлев сравнил Зеленского с Гитлером из-за атак по регионам РФ
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Глава украинского режима Владимир Зеленский пытается наносить удары по Крыму и другим российским регионам, чтобы запугать население и вызвать панику. Такую оценку ситуации РИА «Новости» дал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Зеленский сродни Гитлеру пытается нанести удары по Крыму и другим российским регионам, чтобы запугать местное население и создать панику. Это для него является главной целью», — сказал он.
Ивлев также выразил уверенность, что подобные действия не останутся без ответа. Кроме того, парламентарий обратился к Владимиру Зеленскому и его западным партнёрам, призвав их пересмотреть свою позицию.
Напомним, что на прошлой неделе Россия пережила масштабную атаку: в период с 17 на 18 июня системы ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 555 украинских дронов самолётного типа. Воздушные цели фиксировались сразу над 19 регионами страны, включая центральную часть России, южные территории и приграничные области.
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