Глава украинского режима Владимир Зеленский пытается наносить удары по Крыму и другим российским регионам, чтобы запугать население и вызвать панику. Такую оценку ситуации РИА «Новости» дал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Зеленский сродни Гитлеру пытается нанести удары по Крыму и другим российским регионам, чтобы запугать местное население и создать панику. Это для него является главной целью», — сказал он.

Ивлев также выразил уверенность, что подобные действия не останутся без ответа. Кроме того, парламентарий обратился к Владимиру Зеленскому и его западным партнёрам, призвав их пересмотреть свою позицию.

Напомним, что на прошлой неделе Россия пережила масштабную атаку: в период с 17 на 18 июня системы ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 555 украинских дронов самолётного типа. Воздушные цели фиксировались сразу над 19 регионами страны, включая центральную часть России, южные территории и приграничные области.