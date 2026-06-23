Путин: Правовые нормы являются основой для стабильности в XXI веке

Глава государства Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам Петербургского международного юридического форума, подчеркнув значимый статус этого события.

На мероприятие традиционно прибыли политики, предприниматели, парламентарии и ученые из России и множества иностранных государств. В этом году экспертные дискуссии проходят под девизом «Время быть в праве».

«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия XIV Петербургского международного юридического форума, который традиционно собрал парламентариев и политиков, предпринимателей и ученых-правоведов из России и многих стран мира. Форум уже давно заслужил авторитет одной из наиболее представительных и значимых площадок для прямого, всестороннего обсуждения актуальных профессиональных тем», — сказано в тексте.

По мнению российского лидера, ключевая задача сегодня заключается в утверждении верховенства закона во всех сферах — от экономики до международных отношений. Только такой подход поможет эффективно реагировать на современные вызовы.

«Только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс, наладить равноправное взаимовыгодное сотрудничество», — отмечено в обращении президента.

Ожидается, что идеи, озвученные специалистами в ходе сессий, поспособствуют совершенствованию законотворчества. Работа экспертной платформы продлится до 26 июня.

Напомним, ранее пресс-служба ПМЮФ-2026 представила деловую программу. В рамках форума запланировано проведение более сотни различных мероприятий. Среди заявленных форматов значатся панельные сессии, деловые завтраки, презентации, официальные заседания, лекции и открытые дискуссии. Вся программа структурирована по восьми тематическим трекам, охватывающим ключевые вопросы современной юриспруденции. Центральное место в повестке занимают проблемы международного права, векторы развития национальных законодательств, сфера государственного управления, регуляторная политика, а также юридическая дипломатия.