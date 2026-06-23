В Госдуме предложили наказывать командиров ВСУ за приказы на запуск БПЛА

Одним из наиболее эффективных способов противодействия атакам украинских беспилотников может стать персональная ответственность командиров ВСУ, отдающих приказы на их запуск. Об этом «Ленте.ру» сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, украинские беспилотники могут запускаться с различных точек приграничных районов и не только, поскольку пусковые площадки ВСУ сегодня являются мобильными и легко перемещаются. Депутат отметил, что единой точки запуска, как правило, не существует — она зависит от дальности полёта конкретных дронов и оперативной обстановки.

Отдельное внимание, по его словам, должно уделяться разведке как на линии боевого соприкосновения, так и на территории Украины. Это позволит своевременно выявлять заранее подготовленные пусковые площадки и уничтожать их до применения беспилотников, добавил депутат.

«Кстати, самый действенный путь — персональная ответственность командиров ВСУ, которые отдают приказы о запуске БПЛА. Тогда это серьёзно их останавливает, когда персонально отвечает каждый в цепочке за свои действия», — заключил он.

Ранее в Воронежской области сообщили о последствиях атаки со стороны ВСУ, в результате которой пострадала жилая инфраструктура региона. Повреждения зафиксированы в 16 жилых домах. Из них 10 — многоквартирные здания. Уточняется, что в результате падения обломков пострадали фасады и остекление многоэтажек.