В западных странах пытаются спровоцировать Россию на военный ответ через усиление давления вокруг Калининградской области. Об этом говорится в публикации сербского издания «Политика», которое ссылается на оценки международной обстановки и действия западных стран.

Авторы материала утверждают, что в ряде западных столиц на протяжении нескольких лет обсуждаются возможные сроки якобы российского нападения на НАТО, однако разведданные, по их данным, не подтверждают наличие непосредственной угрозы. В статье отмечается, что политическая риторика в Европе, по мнению авторов, усиливает напряжённость и формирует образ будущего конфликта как неизбежного.

«Поскольку Россия не спешит брать на себя роль, которую ей навязывают, на неё стараются надавить, чтобы потом любой её вооружённый ответ можно было преподнести как нападение. Если враг не нападает, тогда его нужно довести до точки, в которой он будет вынужден реагировать. Первое и самое уязвимое место для такого сценария — Калининградская область», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что заявления и действия НАТО в отношении Калининградской области могут использоваться как инструмент сдерживания событий в зоне специальной военной операции. Альянс отрабатывает сценарии потенциальных действий с суши и пытается ограничить манёвры Балтийского флота.