В ГД внесли законопроекты о праве приёмных родителей на декретный отпуск

В Госдуму внесены законопроекты, гарантирующие приёмным родителям декретный отпуск. Авторами инициатив выступили главы профильных комитетов Нина Останина и Ярослав Нилов.

Парламентарии подготовили пакет из трёх документов. Первый вносит правки в Трудовой кодекс и прямо прописывает возможность для усыновителей оформлять период ухода за малышом с сохранением всех гарантий.

Вторым проектом предлагается дополнить Семейный кодекс. Поправка распространит на приёмных родителей весь объём прав опекунов и попечителей, а также положенные государственные преференции.

Третий законопроект касается сотрудников противопожарной службы. Изменения позволят тем, кто взял в семью несовершеннолетнего и проходит службу в МЧС, уходить в такой же отпуск на общих основаниях.

Причиной для разработки послужило постановление Конституционного суда. Туда обратилась сотрудница спасательного ведомства, которая вместе с мужем взяла на воспитание двоих детей. Женщина просила предоставить ей время по уходу за новыми членами семьи без денежного содержания, однако получила отказ.

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Останина пояснила, что отказ мотивировали отсутствием приёмных родителей в законодательном перечне лиц, кому положено сидеть с ребёнком до трёх лет. Как подчеркнул председатель Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Нилов, разработанные поправки станут «комплексным ответом на законодательный пробел», с которым периодически сталкиваются граждане.

Главной задачей депутаты видят корректировку формулировок, чтобы исключить ущемление интересов взрослых и переданных им малышей. Тем более, по словам парламентария, судебная практика по этому вопросу уже формируется.