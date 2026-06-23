Рации «Радон» для МВД собирали из китайского железа — теперь предприниматели за решёткой

Двух предпринимателей из Санкт-Петербурга отправили под арест по делу о мошенничестве при поставках раций «Радон» для МВД. Об этом говорится в данных Тверского суда Москвы.

Согласно картотеке судебных дел, Алексей Баранов и Виталий Козлов оказались под стражей в понедельник. Обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Каждый из них подал жалобу на решение об аресте.

Бизнесменов задержали в Санкт-Петербурге и привезли в Москву. Как писала газета «Коммерсант», претензии связаны с контрактом 2020 года: для нужд МВД должны были поставить радиостанции «Радон П45» почти на миллион рублей. По версии следствия, технику собрали из иностранных деталей, хотя условия договора это запрещали.

На данный момент официальных комментариев следствия и защиты не было.

Ранее сообщалось, что МВД накрыло преступное сообщество, участников которого подозревают в хищении компенсаций за технические средства реабилитации. По данным ведомства, задержаны 55 человек, возбуждено 30 уголовных дел, а ущерб может достигать миллиарда рублей. Операцию провели сотрудники ГУЭБиПК совместно с полицией Челябинской области.