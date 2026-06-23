Ушаков: Сроки переговоров с представителями США пока не определены
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Помощник российского лидера Юрий Ушаков прокомментировал возможность предстоящих переговоров с представителями новой американской администрации. Речь идёт о диалоге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером.
Представитель Кремля признал целесообразность подобных встреч, однако уточнил, что конкретные сроки ещё не утверждены. На вопрос журналистов о статусе планируемого взаимодействия чиновник ответил прямо.
«Понимание есть, насчёт того, что эти контакты нужны, но даты пока не согласованы», — заявил Ушаков.
Таким образом, на высшем уровне подтвердили заинтересованность в коммуникации с командой Дональда Трампа. Стороны нацелены на выстраивание каналов связи, но окончательный график рабочих встреч остается открытым вопросом.
О постоянной связи с Уиткоффом и Кушнером сообщал и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, диалог с американскими коллегами идёт на регулярной основе; очная встреча должна состояться в июне, хотя конкретные даты он не называл.
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