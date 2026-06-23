«Динозавр»: Жена Деревянко высказалась о разнице в возрасте и олдскульных привычках мужа

Супруга актёра Павла Деревянко Зоя Фуць призналась, что намеренно искала мужчину «старого склада». Она называет таких представителей сильного пола «динозаврами» — за любовь к олдскульной музыке и отсутствие привычки постоянно снимать себя на камеру.

Зоя Фуць назвала своего мужа Павла Деревянко «динозавром». Видео © Пятый канал

По словам Зои, её избранник не относится к категории «папочек» — в нём привлекает простота и серьёзность. По утрам Павел напевает мелодии, которых она порой даже не знает, а актёр в ответ шутит, что просто распевается для голоса.

На вопрос о кризисе среднего возраста 50-летний Деревянко заявил, что настоящий кризис наступает в 35, а его супруге как раз сейчас столько. Сама Зоя в беседе с Пятым каналом отметила, что находится на пике формы и впадать в кризис ей некогда.

А ранее Деревянко и его супруге посоветовали запустить реалити-шоу о бизнесе. Певец Илья Гуров отметил, что внимательно следит за жизнью пары и считает их примером для многих. По его словам, Деревянко не имеет предпринимательского опыта, а Фуць уже создавала коллекции — сейчас они начинают общий путь.