Путин: «Мир по правилам» Запада скрывает неоколониальные амбиции

Западные подходы к международным отношениям под лозунгом «мира, основанного на правилах», фактически скрывают неоколониальные амбиции и вмешательство в суверенитет государств. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», которое зачитал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Как известно, страны Запада ратуют за некий мир, основанный на правилах. Однако было не трудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты. Россию, как и очень многих в мире, такие «правила» категорически не устраивают», — указал Путин.

В тексте подчёркивается, что Россия выступает за иные принципы миропорядка, основанные на нормах международного права и равенстве всех государств. Отдельно отмечается необходимость соблюдения суверенитета стран, взаимного уважения и свободного выбора ими путей развития.

Также подчеркивается важность авторитета Совета Безопасности ООН как ключевого элемента международной системы. Президент указал, что идеи Евгения Примакова и его научные прогнозы основывались на системном анализе и взвешенных оценках объективных процессов.

Отмечается, что последователи его школы в ИМЭМО РАН продолжают придерживаться подобных подходов, а сам институт недавно отметил своё 70-летие. Форум «Примаковские чтения» приурочен к юбилею центра и проходит под темой «Мир без правил. Силовая игра», которая, по оценке президента, отражает современные тенденции международных отношений.

Путин подчеркнул, что в условиях турбулентной мировой обстановки участникам предстоит обсудить сложные вопросы, а также поиск решений актуальных международных проблем.

Ранее президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам и гостям XIV Петербургского международного юридического форума, отметив высокий статус и значимость мероприятия. По его словам, форум давно стал одной из наиболее авторитетных международных площадок для обсуждения актуальных правовых и профессиональных вопросов.