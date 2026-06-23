Единогласно и без альтернатив: Лидия Михеева возглавила Общественную палату России

Действующий секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева сохранила пост и продолжит руководить ею в новом, девятом составе. Об этом стало известно по итогам пленарного заседания палаты, сообщает ТАСС.

«Старейшины единогласно обсудили, и выносим на решение палаты предложение избрать секретарем Общественной палаты Михееву Лидию Юрьевну», — сказал член старейшин ОП РФ Исхак Машбашев, который открыл заседание.

Известно, что кандидатуру поддержали все без исключения. Она является заслуженным юристом России.

Михеева поблагодарила коллег за доверие и обратилась к ним с просьбой позволить ей поздравить их с началом деятельности палаты в девятом составе.

Напомним ключевые обязанности секретаря по регламенту: налаживать работу совета, быть связующим звеном с госорганами, отправлять отзывы палаты на законопроекты и участвовать в комплектовании общественных наблюдательных комиссий.

До этого Владимир Путин определил 40 человек, которые вошли в новый состав Общественной палаты. Соответствующий указ был опубликован. По установленной процедуре часть членов палаты назначает именно президент.