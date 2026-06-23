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23 июня, 08:32

Рыбак установил рекорд, поймав редкого лазурного чукучана

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Minnesota Fish &amp; Wildlife

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Minnesota Fish & Wildlife

В американском штате Миннесота зафиксирован необычный рыболовный рекорд — местный житель выловил лазурного чукучана длиной 76,8 сантиметра. Автором рекордного улова стал Джо Буш из города Коттидж-Гров. Он поймал рыбу в реке Миссисипи и стал первым официально зарегистрированным рекордсменом штата по этому виду. Об этом сообщило издание MLive.com.

«Когда рыба выпрыгнула из воды, я сказал приятелю, что это может быть лазурный чукучан. Она была не похожа на других рыб, что мы ловили, но я не был уверен на все сто, пока не вытащил её», — сказал он.

До начала XX века лазурные чукучаны были широко распространены в Миннесоте, однако позже их популяция резко сократилась из-за загрязнения воды. Ситуация начала меняться после принятия в 1972 году Закона о чистой воде, который позволил постепенно восстановить численность вида. В 2024 году Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных Миннесоты включила лазурного чукучана в программу «поймал — отпустил», что позволило официально фиксировать подобные случаи.

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Ранее 59-летний житель Польши Станислав Одбищалек установил мировой рекорд, попав в Книгу рекордов Гиннеса за необычное достижение в подводном плавании. Мужчина сумел проплыть под водой 120 метров на одном дыхании, не используя акваланг или другое дыхательное снаряжение.

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Милена Скрипальщикова
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