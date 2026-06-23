«Украинцы были со всех сторон»: Ветеран СВО рассказал, как рота морпехов 21 день билась в окружении

Рота морских пехотинцев под Угледаром в ДНР провела в полном окружении противника 21 день, пока бойцам не удалось вырваться. Об этом РИА «Новости» рассказал ветеран спецоперации Георгий Субоч.

С 2024 по 2025 год он защищал Родину в составе 155-й отдельной гвардейской Курской бригады морпехов. Несмотря на имевшуюся бронь от мобилизации, Субоч от неё отказался и ушёл на фронт добровольцем. За время боёв его отметили двумя медалями «За отвагу» и наградой «За боевые отличия». В настоящее время он работает пожарным в магаданском подразделении МЧС.

Вместе с тихоокеанскими морпехами он штурмовал Павловку, а также Северные и Южные дачи под Угледаром.

«При штурме Южных дач под Угледаром моя рота попала в полное окружение. Украинцы были со всех сторон, и 21 день моя рота билась в полном окружении. Потом при поддержке БПЛА и крупнокалиберной техники пробили коридор, и ребята смогли откатиться на более выгодные позиции», — рассказал Субоч.

Сам Угледар перешёл под контроль российских войск 3 октября 2024 года. Город заняли подразделения группировки «Восток».

Незадолго до этого стало известно ещё об одной истории стойкости. Двое российских бойцов с позывными Малюта и Шёпот полтора месяца удерживали рубеж в зоне спецоперации под постоянными обстрелами. За 45 дней они сменили три окопа, продвинулись примерно на три километра и отбили попытку противника взять их в кольцо.