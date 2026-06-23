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Регион
23 июня, 08:20

В России требуют лишить Людмилу Улицкую* гонораров и недвижимости

Общественник Згонников просит обратить имущество Улицкой* в доход государства

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Председатель Совета отцов России Андрей Згонников обратился в Генеральную прокуратуру с требованием проверить деятельность писательницы Людмилы Улицкой*. В случае выявления нарушений он предлагает лишить её всех доходов на территории страны.

В своём обращении общественник ссылается на возможные факты экстремизма, пропаганды ЛГБТ**, дискредитации Вооружённых сил и финансирования ВСУ. Он также упоминает унижение достоинства русского народа в высказываниях писательницы.

Згонников в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что Улицкая*, покинув Россию, неоднократно занимала антироссийскую позицию. По его мнению, в условиях политического и идеологического противостояния такие действия требуют правовой оценки. Если вина будет доказана, общественник настаивает на прекращении гонораров и обращении недвижимости писательницы в пользу государства.

Суд Москвы оштрафовал писательницу Улицкую*
Суд Москвы оштрафовал писательницу Улицкую*

Улицкую* включили в реестр иностранных агентов весной 2024 года. Писательница критиковала спецоперацию, не желая понимать причины, а также не раз публично заявляла, что переводит деньги на помощь Украине. Кроме того, Улицкая* оскорбляла военных ВС РФ, полагая, что защищать Родину можно только из-за невозможности найти «нормальную» работу.

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* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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Дарья Нарыкова
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