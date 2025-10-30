Россия и США
Суд Москвы оштрафовал писательницу Улицкую*

В Москве суд привлёк к административной ответственности писательницу Людмилу Улицкую* за неисполнение закона об иностранных агентах. Об этом рассказали в пресс-службе судебной инстанции. Штраф составил 40 тысяч рублей.

«Постановлением Савёловского районного суда города Москвы Улицкая Людмила Евгеньевна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сказано в тексте.

Улицкую* включили в реестр иностранных агентов весной 2024 года. Она критикует спецоперацию, не желая понимать причины, а также не раз публично заявляла, что переводит деньги на помощь Украине. Кроме того, Улицкая* оскорбляла военных ВС РФ, полагая, что защищать Родину можно только из-за невозможности найти «нормальную» работу. Сейчас писательница проживает в Германии, куда она перебралась в 2022 году.

* Признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.

