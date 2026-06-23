Шойгу предупредил об угрозе мировой экономике из-за ситуации на Ближнем Востоке

Приостановка поставок энергоносителей и удобрений на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может создать серьёзные проблемы для мировой экономики. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече высоких представителей государств БРИКС.

По его словам, существующих резервов недостаточно для полноценной замены объёмов, которые могут выпасть из международной торговли.

Особое внимание Шойгу уделил ситуации вокруг Ормузского пролива. Он отметил, что возможные ограничения судоходства в этом районе ставят под угрозу экспорт нефти, газа и минеральных удобрений.

По мнению секретаря Совбеза, последствия могут затронуть продовольственную и энергетическую безопасность многих государств.

Он подчеркнул, что наиболее уязвимыми в такой ситуации окажутся страны Африки, Азии и Латинской Америки, где могут возникнуть дополнительные риски для экономического развития и обеспечения населения продовольствием.

Шойгу также заявил, что положение осложняют попытки нанести ущерб производственной и портовой инфраструктуре России, а также нападения на суда, перевозящие различные грузы.

В качестве ответа на эти вызовы он предложил развивать альтернативные транспортные маршруты, укреплять торговое сотрудничество и активизировать взаимодействие государств БРИКС по ключевым международным вопросам.

По словам секретаря Совбеза, координация усилий в рамках объединения может стать одним из инструментов повышения устойчивости мировой экономики в условиях растущей нестабильности.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Китая заявил о необходимости создания в БРИКС механизмов оперативного реагирования на ЧС и совместных ресурсных резервов, выразив надежду на поддержку китайской стороны. Он отметил актуальность коллективных инструментов на фоне обострения международной обстановки.