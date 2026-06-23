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Регион
23 июня, 08:30

Режим ракетной опасности объявили в Прикамье, Татарстане и Чувашии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Режим ракетной опасности был введён сразу в нескольких российских регионах. О предупреждениях сообщили местные власти и экстренные службы.

Сигналы поступили жителям Пермского края, Татарстана, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей. Позже о введении аналогичного режима сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Власти призвали население соблюдать меры безопасности и следовать указаниям оперативных служб.

Гражданам, находящимся на улице, рекомендовано как можно быстрее укрыться в капитальных зданиях, подземных переходах или паркингах. При этом не следует оставаться под навесами, возле стен домов или в автомобилях.

Тем, кто находится дома, советуют перейти в помещение без окон, закрыть шторы и держаться подальше от стеклянных поверхностей. Также рекомендуется отключить электричество и перекрыть газ и воду.

Жителям напомнили о запрете на публикацию фото и видео работы систем противовоздушной обороны. Кроме того, при обнаружении подозрительных предметов или обломков необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 112.

Причины одновременного введения режима ракетной опасности в нескольких субъектах официально не уточняются. Информация о возможных последствиях и сроках отмены ограничений на момент публикации не приводилась.

На территории Омской области впервые объявлена беспилотная опасность
На территории Омской области впервые объявлена беспилотная опасность

Ранее Life.ru писал, что впервые за всю историю Уральского федерального округа на всей его территории действовал режим «Ракетная опасность», и все ответственные службы перевели на повышенную готовность, сообщил полпред Артём Жога. К обеспечению безопасности и мониторингу привлекли профильных специалистов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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