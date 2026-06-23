Режим ракетной опасности объявили в Прикамье, Татарстане и Чувашии
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Режим ракетной опасности был введён сразу в нескольких российских регионах. О предупреждениях сообщили местные власти и экстренные службы.
Сигналы поступили жителям Пермского края, Татарстана, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей. Позже о введении аналогичного режима сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Власти призвали население соблюдать меры безопасности и следовать указаниям оперативных служб.
Гражданам, находящимся на улице, рекомендовано как можно быстрее укрыться в капитальных зданиях, подземных переходах или паркингах. При этом не следует оставаться под навесами, возле стен домов или в автомобилях.
Тем, кто находится дома, советуют перейти в помещение без окон, закрыть шторы и держаться подальше от стеклянных поверхностей. Также рекомендуется отключить электричество и перекрыть газ и воду.
Жителям напомнили о запрете на публикацию фото и видео работы систем противовоздушной обороны. Кроме того, при обнаружении подозрительных предметов или обломков необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 112.
Причины одновременного введения режима ракетной опасности в нескольких субъектах официально не уточняются. Информация о возможных последствиях и сроках отмены ограничений на момент публикации не приводилась.
Ранее Life.ru писал, что впервые за всю историю Уральского федерального округа на всей его территории действовал режим «Ракетная опасность», и все ответственные службы перевели на повышенную готовность, сообщил полпред Артём Жога. К обеспечению безопасности и мониторингу привлекли профильных специалистов.
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