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Регион
23 июня, 08:46

Налоговый долг известной гонщицы Багдасарян превысил 1,6 миллиона рублей

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Общая сумма претензий Федеральной налоговой службы (ФНС) к гонщице Маре Багдасарян превысила 1,6 миллиона рублей. Об этом RG.ru сообщил информированный источник, знакомый с ходом дела о банкротстве спортсменки.

По данным собеседника, просрочка возникла из-за того, что Багдасарян длительное время не пополняла единый налоговый счёт. С него у предпринимателей списываются обязательные отчисления, и отрицательное сальдо накопилось до 1,62 млн рублей.

Налоговики направляли официальные требования, но они остались без исполнения. Когда ФНС попыталась взыскать средства через инкассовые поручения в банках, выяснилось, что на счетах у гонщицы нет денег.

В УФНС потребовали признать банкротом столичную гонщицу Багдасарян
В УФНС потребовали признать банкротом столичную гонщицу Багдасарян

Ранее сообщалось, что Мара Багдасарян снова идёт под суд из-за задолженности перед налоговой. Заседание назначено на июль. Багдасарян стала широко известна после скандальных гонок на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen в столице. Позже она не раз попадала в поле зрения полиции за другие нарушения ПДД, и в итоге суд пожизненно лишил её водительских прав.

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Дарья Нарыкова
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