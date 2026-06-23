В Подмосковье объявляли ракетную опасность. Соответствующее предупреждение появлялось на сайте экстренных оповещений «112 МО».

Людям советовали укрыться внутри зданий, а также на подземных парковках или в переходах. Помимо этого, население оповещали, что возможны сбои в работе интернета.

Предупреждение сняли в 11:11 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что режим ракетной опасности ввели сразу в пяти регионах страны. Утром 23 июня такие предупреждения получили жители Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тамбовской и Волгоградской областей. Об этом объявили местные власти и экстренные службы.