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Регион
23 июня, 08:54

В Подмосковье объявляли ракетную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

В Подмосковье объявляли ракетную опасность. Соответствующее предупреждение появлялось на сайте экстренных оповещений «112 МО».

Людям советовали укрыться внутри зданий, а также на подземных парковках или в переходах. Помимо этого, население оповещали, что возможны сбои в работе интернета.

Предупреждение сняли в 11:11 по московскому времени.

Режим ракетной опасности объявили в Прикамье, Татарстане и Чувашии
Режим ракетной опасности объявили в Прикамье, Татарстане и Чувашии

Ранее сообщалось, что режим ракетной опасности ввели сразу в пяти регионах страны. Утром 23 июня такие предупреждения получили жители Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тамбовской и Волгоградской областей. Об этом объявили местные власти и экстренные службы.

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Вероника Бакумченко
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