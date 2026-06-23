Глава ЕЦБ связала статус евро с военной мощью Европы

Укрепление позиций евро как мировой резервной валюты связано не только с экономикой, но и с военным потенциалом Европы. Об этом заявила глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард на панельной дискуссии в Брюсселе, посвящённой международной роли евро.

«Если посмотрите на историю, то ни одна валюта не стала одной из международных резервных валют или основной международной резервной валютой, пока у нее не появились возможности обороняться. То есть, скажу прямо, иметь военную мощь для сопротивления оппонентам», — сказала она.

По её словам, укрепление евро в качестве глобальной резервной валюты требует времени, а также сочетания экономической устойчивости и верховенства права в европейской юрисдикции. Европейский союз нередко сталкивается с критикой из-за чрезмерного регулирования, влияющего на развитие рынка. Отдельно Лагард признала, что внутренний рынок Европы пока не раскрыл свой полный экономический потенциал.

Ранее Европейский центральный банк впервые с 2023 года принял решение повысить все три ключевые процентные ставки, увеличив их сразу на 25 базисных пунктов. В течение последних двенадцати месяцев команде удавалось удерживать инфляцию вблизи целевых ориентиров.