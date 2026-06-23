Суд приостановил работу кафе в Адыгее, где 19 человек подхватили гепатит А

В Адыгее суд приостановил работу заведения общественного питания «Ешь» после вспышки вирусного гепатита А. Решение принято по итогам проверки, выявившей многочисленные нарушения санитарных требований.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов республики, деятельность кафе остановлена на 20 суток.

По данным ведомства, с 27 мая по 14 июня в Теучежском районе зарегистрировали групповую заболеваемость гепатитом А. Инфекцию подтвердили у 19 местных жителей.

Кроме того, под наблюдение специалистов попали 44 человека, которые контактировали с заболевшими.

В ходе разбирательства было установлено, что в работе точки общепита имелись нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые могли способствовать распространению инфекции.

Суд признал заведение виновным в административных правонарушениях и постановил временно прекратить его деятельность.

За время приостановки владельцам предстоит устранить выявленные недостатки и привести условия работы в соответствие с требованиями законодательства.

Ранее Life.ru писал, что камышинское кафе «ЕвроАзия» закрыли на 60 суток после массового отравления посетителей роллами: у восьми человек подтвердили сальмонеллёз, а на кухне нашли грубые санитарные нарушения. Владельца признали виновным, а владелец заявил, что заведение, скорее всего, не вернётся к работе.