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Регион
23 июня, 09:27

В Петербурге курильщик-выпивоха сел за руль без прав и получил 10 суток ареста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

В Северной столице суд отправил под арест автомобилиста, который управлял машиной без прав и отказался проверяться на опьянение. Инцидент произошёл 19 июня на проспекте Маршака, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Нарушителя остановили сотрудники ДПС. У мужчины заметили признаки опьянения и потребовали пройти медицинское освидетельствование. Гражданин отказался, объяснив впоследствии, что две недели назад употреблял запрещённые вещества.

Свою вину водитель полностью признал, раскаялся и обещал больше не нарушать. Однако это не смягчило наказание — мировой судья приговорил его к десяти суткам административного ареста, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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А ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге пьяный водитель вылетел на детскую площадку. Пострадал девятилетний мальчик. Медики оценили его состояние как среднетяжёлое. Сам шофёр пояснил полиции, что случайно перепутал педали.

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Дарья Нарыкова
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