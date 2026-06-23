В Чехии возбудили дело против водителя с буквой Z на машине

В Чехии возбуждено уголовное дело против водителя, разместившего на своём автомобиле латинскую букву Z, которая используется как символ спецоперации. Инцидент произошёл 19 июня в городе Шумперк на северо-востоке страны, пишет портал Novinky.

«Было начато уголовное делопроизводство в связи с подозрением в совершении преступления «Отрицание, одобрение и оправдание геноцида». Следователи уже провели необходимые процессуальные действия с подозреваемым. Дело находится в стадии проверки <...> Речь идёт о мужчине средних лет», — ответила пресс-секретарь полиции Милуше Зайицова.

Чешская Генеральная прокуратура ещё в конце февраля 2022 года предупредила, что публичное одобрение действий России на Украине может квалифицироваться как уголовное преступление. В зависимости от конкретной статьи УК, за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года либо до 3 лет.

Ранее сообщалось, жительница Крыма приговорена к 15 годам лишения свободы за попытку поджога автомобиля с символикой Z. В сентябре 2023 года обвиняемая, находясь в Стамбуле, установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины и согласилась на сотрудничество. В ноябре она вернулась в Крым, где получила задание собрать две самодельные гранаты и выбрать цель для нападения. В качестве объекта для демонстративной атаки была выбрана машина с буквой Z на кузове.