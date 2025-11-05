Нью-Йорк заполонила Z-символика после избрания социалиста мэром

Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил о намерении передать власть в городе от состоятельных граждан к рабочим людям. А после победы на выборах социалиста-мусульманина в городе стал популярен мерч с буквой Z, которая обыгрывает первую букву его имени.

Избрание демократа Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка вызвало широкий резонанс в медиапространстве. Местные издания также активно отреагировали на его победу. New York Post выпустила номер с обложкой, где нового градоначальника изобразили с серпом и молотом в руках, сопроводив иллюстрацию каламбурным заголовком, обыгрывающим фамилию Карла Маркса.

«On your Marx, get set, Zo!», — гласит каламбур на обложке.

Напомним, Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Хотя процедура подсчета голосов еще не завершена, авторитетные средства массовой информации США практически единогласно прогнозируют победу демократа в мэрской гонке. Особый резонанс этому событию придает заявление Дональда Трампа, который пригрозил урезать финансовую поддержку Нью-Йорку со стороны федерального центра, если главой города станет Курт Мамдани.