Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 13:18

Нью-Йорк заполонила Z-символика после избрания социалиста мэром

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zohrankmamdani

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zohrankmamdani

Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил о намерении передать власть в городе от состоятельных граждан к рабочим людям. А после победы на выборах социалиста-мусульманина в городе стал популярен мерч с буквой Z, которая обыгрывает первую букву его имени.

Избрание демократа Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка вызвало широкий резонанс в медиапространстве. Местные издания также активно отреагировали на его победу. New York Post выпустила номер с обложкой, где нового градоначальника изобразили с серпом и молотом в руках, сопроводив иллюстрацию каламбурным заголовком, обыгрывающим фамилию Карла Маркса.

«On your Marx, get set, Zo!», — гласит каламбур на обложке.

Политолог раскрыл последствия победы демократа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Политолог раскрыл последствия победы демократа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

Напомним, Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Хотя процедура подсчета голосов еще не завершена, авторитетные средства массовой информации США практически единогласно прогнозируют победу демократа в мэрской гонке. Особый резонанс этому событию придает заявление Дональда Трампа, который пригрозил урезать финансовую поддержку Нью-Йорку со стороны федерального центра, если главой города станет Курт Мамдани.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar