Лукашенко анонсировал длительную зарубежную поездку

Александр Лукашенко предупредил белорусское руководство о своем скором отъезде. Лидер республики сообщил, что готовится к длительной командировке за границу.

Заявление прозвучало во время рабочей встречи с премьер-министром Александром Турчиным. Глава государства обсудил с чиновником текущую повестку и подготовку к предстоящим мероприятиям.

Особое внимание президент уделил предстоящему Форуму регионов. По мнению белорусского лидера, это «очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов».

Из-за своего планируемого отсутствия политик переложил часть обязанностей на плечи премьера.

«Надо будет вам этим заниматься прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка», — отметил он в разговоре с подчинённым.

Детали поездки пока остаются в секрете. Точные сроки и направления визита пресс-служба главы государства не раскрывает.

Ранее в Кремле заявили, что Путин и Лукашенко в ближайшее время планируют обсудить ряд вопросов, включая заявления Владимира Зеленского в адрес Минска. В каком формате пройдёт беседа не сообщалось.