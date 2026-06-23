Лукашенко анонсировал длительную зарубежную поездку
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Александр Лукашенко предупредил белорусское руководство о своем скором отъезде. Лидер республики сообщил, что готовится к длительной командировке за границу.
Заявление прозвучало во время рабочей встречи с премьер-министром Александром Турчиным. Глава государства обсудил с чиновником текущую повестку и подготовку к предстоящим мероприятиям.
Особое внимание президент уделил предстоящему Форуму регионов. По мнению белорусского лидера, это «очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов».
Из-за своего планируемого отсутствия политик переложил часть обязанностей на плечи премьера.
«Надо будет вам этим заниматься прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка», — отметил он в разговоре с подчинённым.
Детали поездки пока остаются в секрете. Точные сроки и направления визита пресс-служба главы государства не раскрывает.
Ранее в Кремле заявили, что Путин и Лукашенко в ближайшее время планируют обсудить ряд вопросов, включая заявления Владимира Зеленского в адрес Минска. В каком формате пройдёт беседа не сообщалось.
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