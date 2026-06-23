Белые розы и стая голубей: поклонники почтили память Юры Шатунова в четвёртую годовщину смерти

Поклонники Юры Шатунова пришли на Троекуровское кладбище в годовщину смерти певца. У могилы поп-иконы 1980-х вновь собрались люди, для которых его песни стали частью молодости. Фанаты принесли охапки белых роз. Цветы стали отсылкой к одному из главных хитов группы «Ласковый май», с которой началась всенародная известность артиста.

Поклонники Юры Шатунова собрались на его могиле в годовщину смерти. Видео LIFE

В память о музыканте собравшиеся также выпустили в небо белых голубей. Поклонники делились воспоминаниями, слушали знакомые композиции и фотографировали мемориал, утопающий в цветах.

Юра Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Певец прославился как солист «Ласкового мая», исполнив песни «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие хиты. После ухода из коллектива он продолжил сольную карьеру.