Белые розы и стая голубей: поклонники почтили память Юры Шатунова в четвёртую годовщину смерти
Поклонники Юры Шатунова собрались на его могиле в годовщину смерти
Обложка © DALL-E / Life.ru
Поклонники Юры Шатунова пришли на Троекуровское кладбище в годовщину смерти певца. У могилы поп-иконы 1980-х вновь собрались люди, для которых его песни стали частью молодости. Фанаты принесли охапки белых роз. Цветы стали отсылкой к одному из главных хитов группы «Ласковый май», с которой началась всенародная известность артиста.
Поклонники Юры Шатунова собрались на его могиле в годовщину смерти. Видео LIFE
В память о музыканте собравшиеся также выпустили в небо белых голубей. Поклонники делились воспоминаниями, слушали знакомые композиции и фотографировали мемориал, утопающий в цветах.
Юра Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Певец прославился как солист «Ласкового мая», исполнив песни «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие хиты. После ухода из коллектива он продолжил сольную карьеру.
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».