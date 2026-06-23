Российские войска ударили по ключевому предприятию ВПК Украины в Павлограде

В Павлограде Днепропетровской области Украины ВС России нанесли удар по механическому заводу. Об этом сообщает военблогер Борис Рожин в своём Telegram-канале.

После удара по заводу в Павлограде началась мощная детонация. Видео © Telegram / Днепровский Мередиан

После атаки на территории объекта началась сильная детонация. По предварительным данным, взрывы продолжались в течение длительного времени.

Предприятие ещё с советского периода специализировалось на выпуске продукции военного назначения, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня, артиллерийские снаряды и инженерные средства.

Характер вторичных взрывов указывает на наличие значительных запасов снаряжения на территории объекта. Официального подтверждения масштабов повреждений пока не поступало.

Павлоград также считается важным логистическим узлом, через который проходят маршруты снабжения украинских подразделений на ряде направлений.

Ранее российские войска за сутки нанесли удары по объектам, связанным с производством и хранением дальних беспилотников ВСУ, а также по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, задействовав авиацию, ракетные войска и артиллерию.