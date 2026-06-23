Цеха и склады дальних дронов ВСУ попали под удар: что сообщили в Минобороны

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам, связанным с производством и хранением дальних беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение также было нанесено объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также складам горючего, которые использовали украинские подразделения.

В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.

Кроме того, в Минобороны заявили об ударах по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Всего, как утверждается в сообщении ведомства, цели находились в 148 районах.