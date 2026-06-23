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23 июня, 09:27

Цеха и склады дальних дронов ВСУ попали под удар: что сообщили в Минобороны

Минобороны сообщило об ударах по цехам и складам дальних БПЛА ВСУ

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам, связанным с производством и хранением дальних беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение также было нанесено объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также складам горючего, которые использовали украинские подразделения.

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В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.

Кроме того, в Минобороны заявили об ударах по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Всего, как утверждается в сообщении ведомства, цели находились в 148 районах.

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Марина Фещенко
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