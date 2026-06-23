Франция, критикуя ЕС за контакты с Москвой по Украине, сама тайно стремится к такому же диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Париж, скажу откровенно, и сам не прочь, наверное, втайне от Брюсселя и всех других просить о дискретных контактах с Москвой», — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Ранее Le Monde узнал о давлении Франции на Европу ради диалога с Россией. Помимо канала связи, который до сих пор действует между Москвой и НАТО, европейцы собираются запустить отдельную политическую линию для контактов с российской стороной. Как заявил источник, отношение ЕС к этому вопросу трансформировалось, и теперь он отдаёт себе отчёт, что диалог с Кремлём жизненно необходим вопреки любым обстоятельствам.