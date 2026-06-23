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Регион
23 июня, 09:46

Песков: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете РФ продолжает расти

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Доля ненефтегазовых доходов в российском бюджете постепенно увеличивается, несмотря на то что поступления от нефтегазового сектора остаются значительными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вместе с тем, хотя нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом в формирование бюджета, растет всё-таки и доля ненефтегазовых доходов. Об этом постоянно докладывает правительство», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что мировые энергетические рынки остаются крайне нестабильными и эта волатильность отражается на экономиках всех стран.

Песков: Волатильность нефтяного рынка затрагивает все мировые экономики
Песков: Волатильность нефтяного рынка затрагивает все мировые экономики

Кроме того, Дмитрий Песков заявил о стабильности экономики России на фоне падения цен на нефть. По его словам, макроэкономическая стабильность в стране обеспечена и сомнений в этом нет.

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Полина Никифорова
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