Песков: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете РФ продолжает расти

Доля ненефтегазовых доходов в российском бюджете постепенно увеличивается, несмотря на то что поступления от нефтегазового сектора остаются значительными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вместе с тем, хотя нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом в формирование бюджета, растет всё-таки и доля ненефтегазовых доходов. Об этом постоянно докладывает правительство», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что мировые энергетические рынки остаются крайне нестабильными и эта волатильность отражается на экономиках всех стран.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил о стабильности экономики России на фоне падения цен на нефть. По его словам, макроэкономическая стабильность в стране обеспечена и сомнений в этом нет.