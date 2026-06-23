Песков заявил о стабильности экономики России на фоне падения цен на нефть

Падение мировых цен на нефть не угрожает устойчивости российской экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, макроэкономическая стабильность в стране обеспечена и сомнений в этом нет.

«Стабильность обеспечена. Макроэкономическая стабильность обеспечена, и ни у кого в этом нет сомнений», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков признал, что на нефтяных рынках наблюдается сильная волатильность. Она отражается на экономике разных стран.

Россия, по его словам, также ощущает влияние колебаний стоимости сырья, однако сохраняет устойчивость.

Нефть начала дешеветь на фоне ослабления напряжённости на Ближнем Востоке и постепенного восстановления поставок через Ормузский пролив. Дополнительное давление на котировки оказало решение США временно разрешить Ирану возобновить экспорт сырья. В результате стоимость Brent опустилась примерно до 77 долларов за баррель, хотя рынок по-прежнему остаётся волатильным.