Песков: Волатильность нефтяного рынка затрагивает все мировые экономики

Мировые рынки углеводородов столкнулись с серьёзной нестабильностью, что неизбежно отражается на финансовой системе многих государств. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

Представитель Кремля подтвердил наличие выраженной турбулентности.

«Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках — да, она имеет место», — подчеркнул спикер.

По словам чиновника, подобные скачки котировок не проходят бесследно для глобальных хозяйственных систем. Нестабильность сырьевых активов затрагивает буквально каждого участника международного рынка.

Песков отдельно отметил, что Российская Федерация также ощущает последствия этих процессов.

«И она так или иначе влияет на все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что семь стран-участниц ОПЕК+ собираются одобрить увеличение июльских нефтяных квот на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июньскими показателями. Этот шаг повторяет решение на июнь, которое было чуть скромнее майского и апрельского из-за выхода ОАЭ из альянса.