Американский флагман Mount Whitney прибыл в Литву для координации с ВМС

В Клайпедский морской порт Литвы прибыл флагманский командный корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney. Как сообщило посольство Штатов в Вильнюсе, в период пребывания запланированы встречи экипажа с представителями муниципалитета Клайпеды и литовского флота.

Участники переговоров обсудят вопросы координации действий на море и укрепления взаимодействия военно-морских сил. Отмечается, что Mount Whitney выполняет задачи по обеспечению управления флотом и проведению операций в европейской зоне ответственности.

Ранее авианосная ударная группа США во главе с кораблём USS Nimitz зашла в акваторию Карибского моря. Согласно опубликованным данным, в состав группы помимо самого авианосца вошли эсминец USS Gridley и корабль снабжения USNS Patuxent. На борту USS Nimitz находится 17 авиакрыльев (CVW-17). Данный корабль на протяжении службы демонстрировал свою эффективность в разных регионах планеты