Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 10:08

Американский флагман Mount Whitney прибыл в Литву для координации с ВМС

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

В Клайпедский морской порт Литвы прибыл флагманский командный корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney. Как сообщило посольство Штатов в Вильнюсе, в период пребывания запланированы встречи экипажа с представителями муниципалитета Клайпеды и литовского флота.

Участники переговоров обсудят вопросы координации действий на море и укрепления взаимодействия военно-морских сил. Отмечается, что Mount Whitney выполняет задачи по обеспечению управления флотом и проведению операций в европейской зоне ответственности.

США выводят войска из Литвы после прибытия двух танковых батальонов Бундесвера
США выводят войска из Литвы после прибытия двух танковых батальонов Бундесвера

Ранее авианосная ударная группа США во главе с кораблём USS Nimitz зашла в акваторию Карибского моря. Согласно опубликованным данным, в состав группы помимо самого авианосца вошли эсминец USS Gridley и корабль снабжения USNS Patuxent. На борту USS Nimitz находится 17 авиакрыльев (CVW-17). Данный корабль на протяжении службы демонстрировал свою эффективность в разных регионах планеты

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Литва
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar